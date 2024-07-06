6 Tem 2024 12:54
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News ID: 85531275
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New York'ta 30'dan fazla Filistin yanlısı protestocu gözaltına alındı

6 Tem 2024 12:54
News ID: 85531275
New York'ta 30'dan fazla Filistin yanlısı protestocu gözaltına alındı

Tahran, İRAN - New York polisi, ABD'deki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarıyla eş zamanlı olarak Amerikan bayrağını yakan İsrail karşıtı 37 protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.

New York polisi, Filistin taraftarlarının İsrail karşıtı gösterisi sırasında 37 protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Polis ayrıca, Manhattan bölgesinde 32'den fazla protestocunun Amerikan bayrağını yaktıkları için gözaltına alındığını duyurdu.

New York polisi, gözaltına alınan kişilerin Filistin yanlısı "Within Our Lifetime" grubunun düzenlediği "4 Temmuz Gazze Tufanı" protestosu sırasında yapıldığını duyurdu. Bu gösteri Amerika Bağımsızlık Günü (4 Temmuz) kutlamalarıyla eş zamanlı olarak düzenlendi.

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