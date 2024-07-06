Hamas'tan yeni müzakere açıklaması

El-Arabi Televizyon Kanalı'na konuşan Usame Hamdan, arabulucu ülkeler vasıtasıyla yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamdan, "Sunulan düşünce ve fikirlerde Hamas hareketi, direnişin müzakerelere başladığı temel ilkelere bağlı kalıyor." dedi.

Usame Hamdan, "Savaşı ve düşmanın Gazze'yi işgalini durdurma konusunda esnekliğimizi gösterdik. Arabulucuların rolü sadece düşünce ve fikirleri sunmakla sınırlı olmayıp, aynı zamanda üzerinde mutabakata varılan konuların garanti altına alınmasını da içeririr." ifadesini kullandı.

Bu haber, Katar'ın başkenti Doha'da Siyonist rejim ile Hamas hareketi arasında esir takasına ilişkin ilk tur müzakerelerin sona ermesiyle eş zamanlı olarak yayınlanıyor.