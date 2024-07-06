İran Türkiye'de genetik bankası kurulması konusunda işbirliğine hazır

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Abbas Mescidi, Tahran'da bulunan Türkiye Adli Tıp Kurumu Başkan Dr. Hızır Aslıyüksek ile yaptığı görüşmede, "İran'daki Genetik Bankası başarıyla açıldı ve şu anda faaliyet gösteriyor. Yeniden suç işleyen suçluların genetik profili bankada saklanıyor. Gazetecilik, itfaiyecilik ve pilotluk gibi yüksek riskli işlerde çalışan kişilerin profillerinin saklanılması da gündemde." dedi.

İran'daki 10 genetik merkezinin faaliyetlerine değinen Mescidi, "Adli Tıp Araştırma Merkezi'nin genetik kitleri üretmesinin ardından bankanın faaliyetleri ivme kazandı. Genetik kit ve bazı laboratuvar cihaz ve ekipmanlarının yerlileştirilmesinin yanı sıra banka yazılımı da tamamen yerlidir." ifadesini kullandı.

Mescidi ayrıca "İran'da adli tıp, Yargı Erki Başkanı'nın denetimi altında faaliyet gösteren ve İslami Şura Meclisi kararına dayanan bağımsız bir kuruluştur. Beş ana görevinden ikisi uzmanlık ve halka hizmet doğrultusunda ve üçü de bilimsel ve eğitimsel görevler alanındadır." dedi.

Abbas Mescidi, İran ve Türkiye'de adli tıbbın en önemli misyonunun adaletin uygulanmasına yardımcı olmak olduğunu ifade ederek, "İran ve Türkiye'nin çeşitli alanlarda pek çok ortak noktası var ve adli tıp alanında işbirliği olmuştur. Örneğin Türk uçağı İran'da düştüğü zaman olayın mağdurlarının tespit edilmesi için gerekli tedbirler alınmıştı." ifadelerini kullandı.