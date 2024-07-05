Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini devam ettirmesini kınadı

Filistin'in Sama Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hamas konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İşgalci rejim yetkililerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde beş bin üç yüz yeni konut inşasına onay vermesi, aşırı sağcı kabinenin tüm uluslararası yasa ve kararnamelere kayıtsızlığını gösteriyor ve bu rejimin daha fazla Filistin toprağını işgal etme çabalarının devam ettiğini teyit ediyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında "Hamas hareketi olarak, bu faşist kararların sadece halkımızın direnişini ve işgalci rejimle tüm cephelerde çatışmalarını artıracağını vurguluyoruz." denildi.

Açıklamanın sonunda ise, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan, bu terörist grubu caydırmak ve Gazze ve Batı Şeria'daki halkımıza karşı yürüttüğü vahşi savaşı durdurmak için etkili adımlar atmalarını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.