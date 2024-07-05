5 Tem 2024 09:26
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News ID: 85529558
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Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini devam ettirmesini kınadı

5 Tem 2024 09:26
News ID: 85529558
Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini devam ettirmesini kınadı

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) yaptığı bir açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da beş binden fazla yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.

 Filistin'in Sama Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hamas konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İşgalci rejim yetkililerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde beş bin üç yüz yeni konut inşasına onay vermesi, aşırı sağcı kabinenin tüm uluslararası yasa ve kararnamelere kayıtsızlığını gösteriyor ve bu rejimin daha fazla Filistin toprağını işgal etme çabalarının devam ettiğini teyit ediyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında "Hamas hareketi olarak, bu faşist kararların sadece halkımızın direnişini ve işgalci rejimle tüm cephelerde çatışmalarını artıracağını vurguluyoruz." denildi.

Açıklamanın sonunda ise, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan, bu terörist grubu caydırmak ve Gazze ve Batı Şeria'daki halkımıza karşı yürüttüğü vahşi savaşı durdurmak için etkili adımlar atmalarını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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