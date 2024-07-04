ŞİÖ’den Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasına vurgu

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin liderleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen zirvenin ardından sonuç bildirgesini imzaladı.
Bildirgede, ŞİÖ’ye üye ülkelerin liderlerinin Filistin-İsrail çatışmasının durumundan endişe duydukları ve Filistin meselesinde adil çözüme dayalı bir anlaşmaya varılmasının önemli olduğu vurgulandı.
Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerin liderleri ayrıca, Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin ölmesine yol açan eylemleri şiddetle kınadı.
Üye ülkelerin lideri tarafından İmzalanan sonuç bildirgesinin devamında, “Şangay İşbirliği Örgütü, küresel ticareti baltalayan tek taraflı yaptırımlara karşıdır” ifadesine yer verildi.
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