Cumhurbaşkanı adaylarının ikinci münazarasında neler yaşandı?

Mesud Pezeşkiyan ne dedi? Mesud Pezeşkiyan'ın konuşmasından önemli başlıklar

Hac Kasım düşmanların gözünde bir diken idi.

Hiçbir hükümet kafes içinde büyüyüp gelişemez.

Ruhani hükümetinin devamı değilim; bu bir iftiradır.

Tercihli döviz rant yaratır.

Bölgesel planlama yapmazsak Tahran bir felaketle karşı karşıya kalacak. İkinci el araba ithalatına razı geldiğimiz noktaya nasıl geldik?

Said Celili ne dedi?

Said Celili'nin konuşmalarındaki önemli başlıklar

Nükleer anlaşma ve FATF konusunda biz alacaklıyız.

Cumhurbaşkanlığı deneme yanılma değildir.

Van projesi ülkenin ana meselesidir.

Borsa hisseleri için sigorta düşünülmeli.

Araba ithalatına karşı değilim; ancak üretim hacmi ekonomik olması için yeterli seviyeye gelmeli.

Açıklamalar: Van projesi ilk kez Celili tarafından 2016 seçim münazaralarında tanıtıldı. O, "Enerji alanında halkın yoksulluğunu en aza indirmek için birkaç temel programımız var. Bu programlardan biri, insanların enerji tüketimindeki paylarından haklarını almaları gerektiğidir. Bu hak, 'Van' adlı bir projede tanımlandı ve insanlara bu hak verilecek," demişti.