24 saatte 24 Siyonist askeri yaralandı

El Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist ordu bugün yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 24 askerin daha yaralandığını, bu yaralanmalardan 23'ünün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında meydana geldiğini belirtti.

Siyonist rejim ordusu, salı günü yaptığı açıklamada da pazar ve pazartesi günleri 44 askerin yaralandığını, bu askerlerden 14'ünün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralandığını bildirmişti. Siyonist kaynaklar, salı günü Gazze Şeridi'nin merkezindeki "Netzarim" bölgesinde iki İsrail askerinin öldüğünü de duyurmuştu. İsrail rejimi ordusunun kabulüne göre, savaşın başlamasından bu yana yaralanan asker sayısı 4 bini aşmış durumda ve bu askerlerin 2 binden fazlası Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında yaralandı. Ancak, medya ve bazı analistler, Tel Aviv yetkililerinin savaş haberlerine uyguladığı sıkı sansür nedeniyle, Siyonistt kayıplarının açıklanan rakamlardan çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.