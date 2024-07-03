Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Astana'ya gitti

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi bugün Kazakistan'ın başkenti Astana’da başlıyor. iki gün sürmesi planlanan zirvede aralarında Çin, Rusya ve İran’ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla düzenleniyor. Zirvede ana gündem ise, uluslararası sorunların çözümünde Şanghay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi ve ayrıca bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in zirvenin ilk gününde bir görüşme gerçekleştirmesi belirtilirken, bu görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler, enerji, ticaret ve turizm ve bölgesel ve küresel gibi birçok konunun yanı sıra ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, Gazze'deki durumu, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katılacağı zirve toplantısında dile getirecek.

Zirvenin sonunda Kazakistan'ın dönem başkanlığını Çin'e devretmesi bekleniyor.