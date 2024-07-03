Türkiye çeyrek finale yükseldi

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı, çeyrek finale yükseldi. Berlin'de oynanacak çeyrek final maçında Türkiye'nin rakibi Hollanda olacak.

Leipzig Stadı'nda oynanan ve Türkiye'ye çeyrek finale taşıyan maçta golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golü ise 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek. Türkiye daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı. Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, şampiyonaya veda etmişti.

EURO 2008'de ise yarı finale kadar yükselen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı ancak Almanya'ya 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.