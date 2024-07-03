3 Tem 2024 10:50
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News ID: 85527805
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Türkiye Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi

3 Tem 2024 10:50
News ID: 85527805
Türkiye Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi

Tahran, İRNA- Türkiye Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak ve Suriye'de 13 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Savunma Bakanlığı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristi ve Kuzey Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelenin süreceği vurgulandı.

PKK, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınır bölgelerinde aktif olan ve terör örgütü olarak tanımlanan bir silahlı örgüttür. Bu örgüt, bölgedeki birçok ülkede ,özellikle Suriye ve Irak'ta faaliyet göstermektedir.

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