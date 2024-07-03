Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı: Lübnan ve Filistin sınırlarında huzurun tek yolu Gazze'de ateşkestir

El Cezire'de yer alan habere göre Naim Kasım, Associated Press ile yaptığı röportajda, İsrail'in Hizbullah ile geniş çaplı bir savaşı başlatma kararı alamayacağını belirtti. Kasım, İsrail'in Lübnan'da sınırlı bir operasyon yapmak istemesi durumunda, bu çatışmanın sınırlı kalmasını beklememesi gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde Filistin direnişinin işgalci güçlere karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun başlangıcından bu yana, Lübnan'daki İslami Direniş de işgalcilerin askeri gücünün bir kısmını meşgul etmek amacıyla işgal altındaki Kuzey Filistin'de geniş çaplı bir operasyon başlattı. İsrail medyası, Hizbullah'ın Kuzey Filistin'deki direnişçilerinin sert darbeleri sonucu, bu bölgedeki Siyonist yerleşim yerlerinin harap olduğunu ve bir yıpratma savaşına dönüştüğünü kabul etti.

Hizbullah'ın modern silahlar ve zırh delici, hassas silahlar kullanması, işgalciler arasında korku ve paniğe neden oldu ve Kuzey Filistin'deki Siyonist yerleşim yerlerinin büyük bir kısmının tahliye edilmesine yol açtı. İsrailli askeri uzmanlara göre, Hizbullah, İsrail ordusunun yarısını kuzey cephesinde meşgul ederek, işgalci ordunun güney cephesinde güçlü bir varlık göstermesini engelledi.