2 Tem 2024 16:30
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News ID: 85527234
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Yahya Sinvar yerine Siyonist rejim tarafından gözaltına alınan adamın hikayesi+ Video

2 Tem 2024 16:30
News ID: 85527234
Yahya Sinvar yerine Siyonist rejim tarafından gözaltına alınan adamın hikayesi+ Video

Tahran, İRNA- Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar’e benzediği için Siyonist rejimin hapishanesinde aylarca esir tutulan yaşlı bir Filistinli serbest bırakıldıktan sonra esaret günlerini anlattı.

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49 Filistinli esirle birlikte dün Siyonist rejimin hapishanesinden serbest bırakılan Mahmud Bahadıri, Erem News’a verdiği röportajda esaret günlerini anlattı.

Mahmud Bahadıri, “Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanların savaşın ilk günlerinde Siyonist rejim ordusu tarafından güney bölgelere göç etmeye zorlanmasının ardından ailemle birlikte Gazze’nin güneyine taşındım. Ancak yoldayken Siyonist rejimin askeri kontrol noktasına rejimin askerleri beni hemen gözaltına alıp şiddet uygulamaya başladı” dedi.

Bahadıri, “İsrail ordusunun askerleri daha sonra beni bir gözaltı merkezine götürdüler ve bir ay boyunca beni işkence ettiler; benim ve ailemin tüm belgelerine, çantama hatta kişisel kıyafetlerime el koydular” ifadesini kullandı.

“Siyonist rejimin askerleri, Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinvar olduğumu düşünerek beni gözaltına aldılar” diyen Bahadıri, “Yahya Sinvar olduğumu düşündükleri için bana tıbbi hizmetler de dahil olmak üzere herhangi bir hizmet vermediler” ifadelerinde bulundu.

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