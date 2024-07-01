Direnişin işgalcilere darbeleri sürüyor: Refah’ta ölümcül pusu

El Fetih hareketinin askeri kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları, Refah şehrindeki "El Suvaydiye" köyü ekseninde Siyonist rejim askerlerine roket saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Saraya Kudüs de Gazze şehrinin doğusundaki "El Şucaiye" mahallesinde Siyonist rejim güçleri ve ekipmanlarını bombaladığını açıkladı.

Direniş güçleri, Gazze şehrinin "Salahaddin" bölgesinde, "El Saudi" mahallesinde ve Refah’taki "El Şabura" mülteci kampında işgalci askerlerle çatışarak bazılarını öldürdü veya yaraladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da Refah şehrinin doğusunda başarılı bir pusu kurarak işgalci askerlerden kayıplar verdirdiğini bildirdi.

Kassam, bir grup Siyonist düşman askerini Refah şehrinin doğusundaki bir binaya çekerek binayı patlattığını belirtti.

Kassam Tugayları'nın açıklamasına göre, bu operasyonda bazı düşman askerleri öldü veya yaralandı.

Kassam güçleri, El Şucaiye mahallesinde bir evde saklanan bir grup işgalci askeri bir roketle hedef aldı ve bu operasyonda bazıları öldü ve yaralandı.

Aynı zamanda, Siyonist rejim medyası bu patlamayı doğrulayarak patlamada yaralanan bazı askerlerin durumunun ağır olduğunu ve yaralıların "Suroka" hastanesine helikopterle nakledildiğini bildirdi.