İsrail hapishanesinde Filistinli esirlere işkence + Video

Bugün, 50 diğer Filistinli esirle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'nde gazetecilere konuşan Muhammed Ebu Selmiye, "İsrail rejimi hapishanelerinde esirlere tıbbi hizmet sunmuyor, aksine uluslararası sözleşmelere aykırı olarak onlara saldırıyor" dedi.

Siyonist rejim ordusu, Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırıların ardından binlerce Filistinli vatandaşı, kadınlar ve küçük çocuklar dahil, esir aldı ve kendi gözaltı merkezlerinde tuttu. Şifa Hastanesi personeli dahil sağlık çalışanları da bu esirler arasında. Daha önce haber kaynakları, Filistinli esirlerin tutulma koşullarının ABD'nin kötü şöhretli Guantanamo hapishanesiyle benzer olduğunu ortaya koymuştu.

Gazze Şifa Hastanesi Müdürü, "Esirler ciddi su ve yiyecek kıtlığıyla karşı karşıya ve işkence ve kötü muameleye maruz kalıyor. Yüzlerce sağlık personeli işgalci rejim tarafından hedef alındı ve bazı esirler işkence nedeniyle hapishanelerde şehit oldu. Diyabet hastası bazı esirlerin bacakları uygun tedavi alamadıkları için kesildi ve esirler genel olarak 30 kiloya kadar kilo kaybetti." ifadelerini kullandı.

Şifa Hastanesi Müdürü, uluslararası kuruluşları İsrail rejiminin hapishanelerini ziyaret etmeye ve Filistinli esirlerin kötü durumunu yerinde görmeye çağırdı.

Ebu Selmiye, "Gazze Şeridi'ni ve Şifa Hastanesi'ni yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Şifa Hastanesi, Siyonist rejim ordusunun saldırısında tamamen yıkılmıştı.