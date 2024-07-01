İmam Hüseyin Üniversitesi'nden Irak Bilim Bakanı'na Fahri Doktora Unvanı

İmam Hüseyin Üniversitesi Halkla İlişkiler Dairesi'ne göre, bu törende Dr. Muhammed Rıza Hasani Ahenger şunları söyledi: "İmam Hüseyin Üniversitesi'nin 15 yıllık uluslararası ilişkiler doktora programı tecrübesi ve Bakanımızın önerisi doğrultusunda, Dr. Al-Abudi'nin İran ve bölge ülkeleriyle olan iyi ilişkileri sayesinde etkin çalışmalarından yararlanmak amacıyla, ortak bilimsel faaliyetler tanımlama, iki ülke arasında öğrenci değişimini artırma ve diğer akademik işbirliklerini takdir etme kararı alındı. Bu nedenle, İmam Hüseyin Üniversitesi uluslararası ilişkiler fahri doktorasını kendisine verdi."

Dr. Hasani Ahenger, "Yüksek Lider'in talimatları ve şehit Cumhurbaşkanının yedi ana dönüşüm ekseninden biri olan bu üniversitenin uluslararasılaşması ve diğer üniversitelerle ve direniş cephesiyle işbirliğini genişletme çabalarını gerçekleştirme bağlamında" diye ekledi.

Törende, Irak Bilim Bakanı, İran'da 100 bin Iraklı öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Yakında Bağdat Üniversitesi'nde ilk kez bir yapay zeka fakültesi kurulacak ve şu anda İran Bilim Bakanlığı ile işbirliğimizi geliştirmek için görüşmelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Naim Al-Abudi, "Eğer bu işbirlikleri genişletilirse, bölgedeki her türlü zorlukla başa çıkacağız," diyerek, "İlk kez Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi ile bir anlaşma imzaladık ve Kerbela'da ortak bir tıp fakültesi kurmak için anlaştık, ayrıca Necef'te İran üniversiteleriyle işbirliği içinde başka bir fakülte kuracağız," diye ekledi.

Irak Bilim Bakanı, "Şu anda Irak üniversiteleri, Arap ülkeleri arasında birinci ve dünyadaki diğer üniversiteler arasında yedinci sırada yer almakta ve bu, Irak üniversitelerinin uluslararası sıralamalara girişi için bir başlangıçtır," dedi.