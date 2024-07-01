Hamas: Esirleri canlı kalkan olarak kullanmak savaş suçudur

Filistin'in Sama Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Izzet El-Rişk, Siyonist rejimin Nazi ve suç ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki terörist operasyonları sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanmasının, tam anlamıyla bir suç olduğunu ve savaş kurallarını, esir haklarını ve tüm uluslararası yasaları, sözleşmeleri ve anlaşmaları açıkça ihlal ettiğini belirtti.

El-Rişk bu eylemin, Nazi kamplarındaki Filistinli esirlere karşı işlenen başka bir suç olduğunu ve aç bırakma, aşağılamaya maruz bırakma, işkence, kasıtlı tıbbi ihmal, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma, el ve ayak kırma, yavaşça öldürme ve meydan infazları gibi çeşitli vahşi intikam türlerini içerdiğini söyledi.

Hamas'ın kıdemli üyesi, uluslararası toplumu bu suçu kınamaya çağırarak, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden de esirleri canlı kalkan olarak kullanma suçunu, Siyonist rejimin savaş suçları dosyasına eklemelerini talep etti.