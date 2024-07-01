Türkiye A Milli Futbol Takımı çeyrek final için Avusturya ile karşılaşacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, çeyrek finale yükselmek için yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig stadyumundaki karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'da oynanacak.

Türkiye milli takımı; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'ndan 2 galibiyet ve 1 yenilgi çıkarak Portekiz'den sonra ikinci sırada tamamlarken Avusturya milli takımı ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Karşılaşmayı galibiyetle bitiren ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye- Avusturya karşılaşmasını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.