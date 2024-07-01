Türkiye Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yedi terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Savunma Bakanlığı bu açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinde dört PKK teröristini ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerinde üç PKK/YPG teröristini etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadeleye devam edeceği ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelenin süreceği ifade edildi.

PKK, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere bölgedeki birkaç ülkede aktif olan ve özellikle Türkiye'nin Suriye ve Irak ile olan sınır bölgelerinde faaliyet gösteren bir silahlı bir terör örgütüdür.