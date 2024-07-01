1 Tem 2024 12:33
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News ID: 85525864
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Türkiye Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yedi terörist etkisiz hale getirildi

1 Tem 2024 12:33
News ID: 85525864
Türkiye Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yedi terörist etkisiz hale getirildi

Tahran, İRNA- Türkiye Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yedi teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Savunma Bakanlığı bu açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinde dört PKK teröristini ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerinde üç PKK/YPG teröristini etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadeleye devam edeceği ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelenin süreceği ifade edildi.

PKK, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere bölgedeki birkaç ülkede aktif olan ve özellikle Türkiye'nin Suriye ve Irak ile olan sınır bölgelerinde faaliyet gösteren bir silahlı bir terör örgütüdür. 

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