Tunus halkı ABD Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu

Arap medyasında yer alan habere göre, Tunus halkı, ABD Büyükelçiliği önünde düzenledikleri protestolarla Gazze'deki soykırımın durdurulmasını ve bu ülkenin büyükelçisinin Filistin halkına karşı savaşı desteklediği için sınır dışı edilmesini talep etti.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana, Tunus halkı Filistin direnişine destek vermek ve Siyonistlerin suçlarını kınamak amacıyla sürekli olarak gösteriler düzenliyor.

Tunuslu protestocular, Gazze Şeridi'ndeki İsrail rejiminin suçlarını kınamanın yanı sıra, işgalci rejimin Güney Lübnan'a geniş çaplı bir saldırı düzenlemesi halinde kendi elleriyle mezarını kazacağını vurguladı.