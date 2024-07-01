1 Tem 2024 10:21
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News ID: 85525691
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Tunus halkı ABD Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu

1 Tem 2024 10:21
News ID: 85525691
Tunus halkı ABD Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu

Tahran, İRNA - Tunus halkı, Filistin'e olan desteklerinin bir parçası olarak ABD Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti.

Arap medyasında yer alan habere göre, Tunus halkı, ABD Büyükelçiliği önünde düzenledikleri protestolarla Gazze'deki soykırımın durdurulmasını ve bu ülkenin büyükelçisinin Filistin halkına karşı savaşı desteklediği için sınır dışı edilmesini talep etti.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana, Tunus halkı Filistin direnişine destek vermek ve Siyonistlerin suçlarını kınamak amacıyla sürekli olarak gösteriler düzenliyor.

Tunuslu protestocular, Gazze Şeridi'ndeki İsrail rejiminin suçlarını kınamanın yanı sıra, işgalci rejimin Güney Lübnan'a geniş çaplı bir saldırı düzenlemesi halinde kendi elleriyle mezarını kazacağını vurguladı.

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