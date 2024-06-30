30 Haz 2024 10:30
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News ID: 85524699
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ABD'de yine polis şiddeti: 13 yaşındaki çocuk vuruldu

30 Haz 2024 10:30
News ID: 85524699
ABD'de yine polis şiddeti: 13 yaşındaki çocuk vuruldu

Tahran, İRNA - New York'ta bir polis memuru "görünüşte gerçek bir silah" taşıdığı için 13 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdü.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Utica Polis Birimi Şefi Mark Williams Cumartesi günü yaptığı açıklamada, polis memurlarının yerel saatle 22.00'de durdurmaya çalıştığı iki gençten birinin kaçarak memurlara silah doğrulttuğunu söyledi. 

Öldürülen gencin ailesinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Williams, polislerden birinin gencin göğsüne kurşun sıktığını belirtti.

Utica Polis Şefi, olayın ardından ilk yardımın hemen uygulandığını ancak tıbbi müdahaleye rağmen gencin kurtarılmadığını ifade etti. 

Williams, bu iki gencin polis tarafından neden durdurulduğuna dair fazla ayrıntı vermekten kaçınarak soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

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