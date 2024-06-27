Hizbullah Siyonist rejim mevzilerini hedef aldı + video

Lübnan Hizbullah Hareketi bugün yaptığı açıklamada, savaşçılarının Siyonist askerlerin konuşlandığı "Al-Mutla" adlı Siyonist yerleşim yerindeki binayı uygun silahlarla hedef aldığını ve doğrudan isabet sağlandığını duyurdu.

Hizbullah yaptığı açıklamada, bu harekete bağlı savaşçıların Gazze Şeridi'ndeki direniş ve cesur Filistin halkını desteklemek ve Siyonist düşmanın özellikle Al-Hiyam ve Kafr Şuba'daki güney Lübnan köylerine yönelik saldırılarına yanıt olarak, Al-Mutla yerleşim yerindeki Siyonist askerlerin konuşlandığı binayı uygun silahlarla hedef aldığını belirtti. Bu saldırı sonucu binada yangın çıktı ve içindeki kişiler ölü veya yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Lübnan İslami Direniş savaşçıları ayrıca, bugün öğleden sonra "Birka Rişa" üssü çevresindeki casusluk ekipmanlarını uygun silahlarla hedef alarak yok etti.