İsrail rejimi yetkilisi: İranlılar, İsrail'in yok edilmesi konusunda şaka yapmıyor

El Cezire'nin haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri Stratejik Birimi Başkanı, Gazze Savaşı'ndan sekiz ay geçmesine rağmen Hamas'ın yeteneklerinin sadece %35 ila %40'ını yok edebildiklerini söyledi.

Hamas'ın karşılaştıkları tehditlerin %7 ila %10'unu oluşturduğunu belirten yetkili, Hamas'ın hızlı kararlar aldıklarında tehditlerle daha iyi başa çıkabildiklerini vurguladı. Bu İsrailli askeri yetkili, İranlıların İsrail'i yok etmek istediklerinde şaka yapmadıklarını belirtirken nükleere sahip bir İran'a karşı karşıya oldukları en büyük zorluklardan biri olarak gösterdi.

Bu yetkili açıklamalarının bir diğer kısmında, Yemen Ensarullah hareketinin sadece İsrail için bir tehdit oluşturmadığını, aynı zamanda 35.000'den fazla kişinin bu rejime karşı savaşmak istediğini söyledi. Aynı zamanda, İsrail'in tüm güvenlik zorluklarıyla başa çıkma ve caydırıcılık kapasitesine sahip olduğunu iddia eden yetkili, İsrail'in egemenliğe sahip olması ve füzelerin hava sahasına girmemesi gerektiğini vurgularken, hava, kara ve deniz sistemlerini entegre eden ve güvenliğini sağlayan bir sistem oluşturulması gerektiğini belirtti.