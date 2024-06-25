Wikileaks'in kurucusu 14 yıl sonra serbest bırakıldı

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, bu hafta İngiltere'deki hapis cezasını sona erdirecek bir anlaşmaya göre ABD'nin güvenlik yasalarını ihlal etme suçunu kabul edecek ve 14 yıl sonra evine, Avustralya'ya dönecek.

Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir ABD bölge mahkemesinde imzalanan dosyaya göre, 52 yaşındaki Assange, ABD'nin ulusal savunma gizli belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurma suçunu kabul etti.

Wikileaks, sosyal medya platformu X'te yayımladığı bir açıklamada, Assange'ın dün, İngiltere'deki Belmarsh hapishanesinden ayrıldığını ve aynı gün öğleden sonra Britanya Yüksek Mahkemesi'nin kefalet kararıyla uçağa bindiğini belirtti.

Reuters, bu durumun halk tarafından organize edilen bir kampanya, basın özgürlüğü aktivistleri ve yasama organları tarafından yürütülen bir çabanın sonucu olduğunu hatırlattı.