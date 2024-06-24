Kaspiyen Limanı’ndaki yeni demiryolu güzergahından Türkiye'ye ilk transit yük yüklendi

İRNA’ya konuşan Anzali Serbest Bölge Teşkilatı Sözcüsü Mehdi Kazımiyan, “Birkaç gün önce cumhurbaşkanı vekili huzurunda gerçekleştirilen Reşt-Hazar demiryolu ulusal projesinin işletilmesi ve bu liman kompleksinin ulusal demiryolu hatlarına bağlanmasıyla bugün 60 bin ton üre içeren ilk transit kargo teslim edildi. Gübre, bölgedeki Hazar limanından bu demiryoluyla gönderilerek yüklenerek Türkiye'ye ulaştırıldı.” ifadesini kullandı.

Kazımiyan, şöyle devam etti: “Bu yük, Kaspiyen liman kompleksinin rıhtımına bağlanarak deniz yoluyla Türkiye'ye gönderiliyor ve demiryolu hattıyla Türkiye'ye aktarılıyor. Bu sayede ülkeler arasında yeni transit güzergahlar oluşturulacak.”

Mehdi Kazımiyan, Anzali Serbest Bölge Kurumu’nun transit diplomasi programı kapsamında böyle bir adımın atıldığını belirterek, “Anzali Serbest Bölgesi'nin transit avantajlarından maksimum düzeyde yararlanılması ve komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor ve bu amaçla tedbirler başlatıldı.” dedi.

Reşt-Kaspiyen demiryolu, 20 Haziran'da cumhurbaşkanı vekilinin katılımıyla açıldı ve malların transfer süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için gereken olanaklar sağlandı.