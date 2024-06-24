2024 ilkbaharında İran'ın gümrük gelirlerinde %33 artış

İran Gümrük Genel Müdürü Muhammed Rızvanifer, bugün yaptığı açıklamada gümrük gelirleri hakkında bilgi verdi.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 51 artışla 18 bin 500 milyar tümen gelir elde edildiğini belirten Rızvanifer, "Bu yılın ilk çeyreğinde, 600 doların üzerindeki otomobiller, cep telefonları, sanayi, madencilik ve tarım makine ve teçhizatı ile 22 sıra gümrük gelirinin yanı sıra malların tahsilatına ilişkin ithalat vergisi miktarı 28 milyar 300 milyar tomana ulaştı. Bu rakam geçen yılın ilkbaharına göre yüzde 70'lik bir artış anlamına geliyor. " dedi.

İranlı yetkili, "Mal ithalat vergileri ile 22 gelir kalemi gümrük ve katma değer vergisinin yerden tahsilatı ve hazineye yatırılması, geçen yıla göre yüzde 33 oranında artarak 49 bin milyar tomana ulaştı. Tabii bu yılın giriş hakkı hesaplamasında döviz kuru hâlâ geçen yılki 28 bin 500 tümen kuruyla aynı, o da değişmedi." diye konuştu.