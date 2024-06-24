Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bölgesel krizler ele alınıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında muhabirlere yaptığı açıklamada, "Bu toplantı, özellikle Çin'den Avrupa'ya transit olmak üzere ticari ve endüstriyel yeniliklerin artırılmasında rol oynayabilir. " dedi.

Seferi, sözlerine şöyle devam etti: "2023 yılında İran İslam Cumhuriyeti bu toplantının dönem başkanlığına seçildiğinde Şehit Emir Abdullahiyan Birleşmiş Milletler'deki altın fırsatı değerlendirerek ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Şu anda ikinci zirve yapılıyor ve gördüğünüz gibi çok iyi karşılandı, bu zirvede 25 ülke var ve toplam 41 delegasyon bulunuyor."

Mehdi Seferi, "Şu ana kadar yabancı heyetlerin Dışişleri Bakan Vekili ile çok sayıda ikili görüşmeleri oldu ve bu, İran ile etkileşimi artırmada oldukça etkili. Ayrıca bu toplantıda SN, BRICS, Şangay ve Avrasya üyesi ülkeler de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Seferi, "Bu toplantıda ve oturum aralarında Ortadoğu bölgesinin siyasi, ekonomik ve askeri konuları da ele alınacak. Bu tür görüşmelerin amacı bölgede barışın sağlanması ve olası krizlerin önlenmesidir." diye konuştu.