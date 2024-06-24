Yemen Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün hedef aldıklarını duyurdukları "Transworld Navigator" gemisini bugün de Kızıldeniz'de insansız botla doğrudan vurduklarını, Hint Okyanusu'nda da "STOLT SEQUOIA" gemisini çok sayıda seyir füzesiyle doğrudan vurduklarını ilan etti.

Yahya Seri, “İki gemi de sahipleri olan şirketlerin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı” dedi.

Seri, deniz taşımacılığı yoluyla işgalci Siyonist rejimle iş yapmaya devam eden tüm şirketlere, gemilerinin varış yeri ne olursa olsun doğrudan Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacakları uyarısını yineledi.

Seri ayrıca Yemen'in yasaklama kararına uyarak işgal altındaki Filistin limanlarına deniz taşımacılığı faaliyetlerini durduran şirketlere teşekkür etti.