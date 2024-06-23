550 bin kişi sadece 6 ayda işgal altındaki Filistin'den kaçtı / uçuşlar savaş korkusuyla tamamen doldu

Siyonist "Zman Yisrael" dergisi, Aksa Tufanı operasyonu sonrasında işgal altındaki topraklardan tersine göçün arttığını bildirdi. Bu Siyonist medya organının raporuna göre, Gazze'ye karşı başlatılan savaşın sadece ilk 6 ayında 550 bin Siyonist, işgal altındaki toprakları terk ederek başka ülkelere göç etti.

Siyonist rejim turizm ofisleri de bugün, Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki savaşın genişlemesinden korkan binlerce Siyonistin daha işgal altındaki Filistin'den ayrılmakta olduğunu açıkladı. Bu ofislerin açıklamalarına göre, şu anda işgal altındaki Filistin'den yurt dışına yapılan tüm boş rezervasyonlar dolmuş durumda ve yeni kayıt yaptırmak mümkün değil.

Uzmanlar, Siyonist rejim liderleri arasındaki kötü yönetim ve iç anlaşmazlıklara işaret ederek, bu rejimin bu şekilde devam etmesi halinde bir geleceği olmayacağını ve işgal altındaki Filistin'den tersine göç ve rejimin çöküşünün kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar.

İşgal altındaki topraklarda yapılan yeni bir anket de Siyonistlerin çoğunluğunun gelecekle ilgili umutsuz olduğunu ve Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Filistin direnişi ile esir takası anlaşması yapılmasını istediğini gösterdi.

Tel Aviv'deki "Demokrasi" adlı Siyonist enstitü tarafından yayınlanan yeni bir ankete göre, Siyonist halkın işgalci rejimin ve güvenliğinin geleceğine olan umutları azalmış durumda. Bu rapora göre, Siyonistlerin sadece %32'si İsrail rejiminin siyasi geleceğinden umutlu ve yalnızca %31,5'i bu rejimin güvenlik sağlayabilme kapasitesine güveniyor.

İşgal altındaki topraklarda yaşayan Siyonistlerin çoğu çifte vatandaşlığa sahip olup, kendileri ya da ebeveynleri veya büyük ebeveynleri başka bir ülkede doğmuş ve oradan bu topraklara göç etmişlerdir.

Aksa Tufanı operasyonundan sonra, çifte vatandaşlığa sahip birçok Siyonist kendi ülkelerine geri dönmüş ve Siyonistlerin diğer ülkelere tersine göçü, şimdi İsrail rejimi yetkililerinin ciddi endişelerinden biri haline gelmiştir.

Siyasi uzmanlar, işgalcilerin işgal altındaki toprakları terk etmeye zorlanmasını, Aksa Tufanı operasyonunun en önemli başarılarından biri olarak değerlendiriyor ve bunun uzun vadede işgalci rejimin çöküşünün önünü açabileceğini belirtiyorlar