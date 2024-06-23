Bilim temelli ihracat 295 milyon dolardan 2 milyar 510 milyon dolara yükseldi

Ruhullah Dehkani Firuzabadi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kevserr binasında düzenlenen basın toplantısında, on üçüncü hükümetin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını açıkladı.

Firuzabadi, yedinci kalkınma programında Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'na birçok yasal kapasitenin tanındığını ve bunun, bilim temelli şirketlerin iş ve istihdamını kolaylaştırıcı bir rol oynadığını belirterek, bu konuda merhum Cumhurbaşkanı'na teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yedinci kalkınma programının ana eksenlerinden biri olarak nitelik ve nicelik artışına vurgu yaparak, ülke genelinde yaklaşık 10 bin bilim temelli şirket ve yaklaşık 2 bin yaratıcı şirket bulunduğunu, bu sayının hükümetin başında olduğundan %70 fazla olduğunu belirtti. Ayrıca, 2020 yılında 212 bin olan bilim temelli şirketlerde çalışan kişi sayısının 390 bini aştığını ve bu artışın dikkat çekici olduğunu ekledi.

Dehkani ayrıca, bilim temelli şirketlerin satışlarının 2020 yılında 224 trilyon Tümen iken, şimdi 610 trilyon Tümen'e yükseldiğini söyledi.