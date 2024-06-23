23 Haz 2024 15:31
Journalist ID: 5446
News ID: 85517912
T T
0 Persons

Ekler

Bilim temelli ihracat 295 milyon dolardan 2 milyar 510 milyon dolara yükseldi

23 Haz 2024 15:31
News ID: 85517912
Bilim temelli ihracat 295 milyon dolardan 2 milyar 510 milyon dolara yükseldi

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı'nın Bilim, Teknoloji ve Bilim Temelli Ekonomi Yardımcısı, bilim ve teknoloji alanını ülkenin diplomasi alanlarından biri olarak nitelendirerek, son üç yılda on üçüncü hükümet döneminde bilim temelli ihracatın 295 milyon dolardan 2 milyar 510 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

 Ruhullah Dehkani Firuzabadi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kevserr binasında düzenlenen basın toplantısında, on üçüncü hükümetin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını açıkladı.

Firuzabadi, yedinci kalkınma programında Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'na birçok yasal kapasitenin tanındığını ve bunun, bilim temelli şirketlerin iş ve istihdamını kolaylaştırıcı bir rol oynadığını belirterek, bu konuda merhum Cumhurbaşkanı'na teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yedinci kalkınma programının ana eksenlerinden biri olarak nitelik ve nicelik artışına vurgu yaparak, ülke genelinde yaklaşık 10 bin bilim temelli şirket ve yaklaşık 2 bin yaratıcı şirket bulunduğunu, bu sayının hükümetin başında olduğundan %70 fazla olduğunu belirtti. Ayrıca, 2020 yılında 212 bin olan bilim temelli şirketlerde çalışan kişi sayısının 390 bini aştığını ve bu artışın dikkat çekici olduğunu ekledi.

Dehkani ayrıca, bilim temelli şirketlerin satışlarının 2020 yılında 224 trilyon Tümen iken, şimdi 610 trilyon Tümen'e yükseldiğini söyledi.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .