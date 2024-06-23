3 Ayda 6.6 ton külçe altın ithal edildi

İran Gümrüğü'nden edinilen bilgilere göre, söz konusu dönemde ithal edilen standart altın külçelerinin değeri 476 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton altın külçesi 130 milyon dolar değerinde ithal edilmişti.

Raporlara göre, ithal edilen altın külçelerinin ağırlık olarak %91.64'ü İmam Humeyni (r.a) Havalimanı gümrüğünden ülkeye giriş yaptı. İkinci sırada %5 ile Başmaq Gümrüğü ve %1.51 ile Meşhed Gümrüğü yer aldı.

Bu rapora göre, Aralık 2022'de Bakanlar Kurulu'nun altın külçe ithalatı için bazı kolaylıklar getirilmesine dair kararından sonra, ülkeye altın külçe ithalatı başladı.