23 Haz 2024 13:56
Journalist ID: 5446
News ID: 85517764
T T
0 Persons

Ekler

3 Ayda 6.6 ton külçe altın ithal edildi

23 Haz 2024 13:56
News ID: 85517764
3 Ayda 6.6 ton külçe altın ithal edildi

Tahran, İRNA - İran Gümrüğü, bu yılın ilk üç ayında gümrüklerden 6.6 ton altın külçesinin ithal edilerek ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Bu miktarın, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat fazla olduğu belirtildi.

İran Gümrüğü'nden edinilen  bilgilere  göre, söz konusu dönemde ithal edilen standart altın külçelerinin değeri 476 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton altın külçesi 130 milyon dolar değerinde ithal edilmişti.

Raporlara göre, ithal edilen altın külçelerinin ağırlık olarak %91.64'ü İmam Humeyni (r.a) Havalimanı gümrüğünden ülkeye giriş yaptı. İkinci sırada %5 ile Başmaq Gümrüğü ve %1.51 ile Meşhed Gümrüğü yer aldı.

Bu rapora göre, Aralık 2022'de Bakanlar Kurulu'nun altın külçe ithalatı için bazı kolaylıklar getirilmesine dair kararından sonra, ülkeye altın külçe ithalatı başladı.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .