İran Dünya Zorhane Sporu Müsabakaları’nda şampiyon oldu

Dünya Zorhane Sporu Müsabakaları; Tacikistan, Hindistan, Suriye, Litvanya, Sri Lanka, Irak, Belarus, Lübnan, Afganistan, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan Cumhuriyeti, Endonezya, Polonya, Pakistan, Burundi, Özbekistan, Nepal, Estonya, Ruanda ve Kenya’dan 130 sporcunun katılımıyla 20-21 Haziran tarihleri arasında İsfahan’da geçekleşti.

İran Milli Takımı 257 skorla birincilik kazanırken Azerbaycan Cumhuriyeti 185 ve ırak 170 skorla sırayla ikinci ve üçüncü oldu.

Bu müsabakaların kapanış töreni İran Güreş ve Zorhane Sporu Fedrasyonu Başkanı Mehr Ali Baran Çeşme, Dünya Federasyonu Başkan Yardımcısı Jack Dold, İsfahan Mubareke Çelik Şirketi Genel Müdürü Muhammed Yasır Tayyib Niya, İsfahan Spor ve Gençlik Genel Müdürü Muhammed Rıza Sakit, güreş şampiyonu Cabır Sadıkzade ve kıdemli zorhane sporcuların katılımıyla düzenlendi.