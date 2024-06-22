22 Haz 2024 10:51
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News ID: 85516279
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Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına müdahil oluyor

22 Haz 2024 10:51
News ID: 85516279
Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına müdahil oluyor

Tahran, İRNA- Küba, Filistin halkına yönelik soykırımın sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabalar doğrultusunda, Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olma kararı aldığını duyurdu.

Küba Dışişleri Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, bu ülkenin hükümetinin, Filistin halkına yönelik soykırımın sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabalar doğrultusunda, Güney Afrika’nın siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasaına müdahil olma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı şartının 63. maddesini gerekçe göstererek ve Soykırımın Yasaklanması ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini dikkate alarak Havana'nın üçüncü ülke olarak bu davaya müdahil olma hakkını kullandığını bildirdi.

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