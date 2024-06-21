BRICS'in ilk Turizm Forumu

İran'ın Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'nın Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilk BRICS Turizm Forumu, Rusya, Brezilya, Mısır, Hindistan, İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve Güney Afrika'dan temsilcilerin katılımıyla 20-21 Haziran tarihleri arasında Moskova'daki Carlton Oteli'nde düzenlendi.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Natalya Sergunina, Moskova'yı ziyaret eden yabancı turistlerin yarısından fazlasının BRICS ülkelerinden geldiğini belirtti. Moskova, bu forumla Rusya'nın başkentini dünya turizminin önde gelen merkezlerinden biri olarak tanıtmayı amaçlıyor.

Forum katılımcıları, turizm projeleri, ürünleri ve hizmetleri üzerine müzakerelerde bulundu ve işbirliği perspektiflerini tartıştı. Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, modern teknolojilerin etkisi, turizm endüstrisinin dijitalleşmesi, otelcilik ve boş zaman aktiviteleri, yapay zeka, ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve turistik bahçelerin ve parkların bakımı ve geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Rusya ayrıca, BRICS temsilcilerine "Yaz Moskova'da: Hadi Dışarı Çıkalım!" başlıklı Moskova'nın yaz planını ve turizm portalını tanıttı. BRICS Turizm Forumu, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Moskova hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlendi.