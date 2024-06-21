Hamas, Filistin devletini tanıdığı için Ermenistan'ı takdir etti

Hamas, yaptığı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Filistin devletini tanıma yönündeki eylemini memnuniyetle karşılarken "Bu eylemi, Filistin halkının haklarının uluslararası toplum tarafından tanınması ve onların topraklarının Nazi Siyonistleri tarafından işgal edilmesine son verilmesi ve başkenti Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bağımsız bir ülke yaratma hayallerinin gerçekleşmesi yolunda ileri ve önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas, bu açıklamasında bir kez daha dünya ülkelerinden Filistin halkının İsrail işgal rejimine karşı mücadelesine destek olmak ve Filistin halkına karşı soykırım ve etnik temizlik yapmaya devam eden bu cani rejimi tecrit etmek için benzer önlemler almalarını istedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun uluslararası siyasi gündemin ana konularından biri olduğunu ve bir çözüm gerektirdiğini belirtti. Bu açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti'nin sivil altyapıları hedef alan saldırıları ve sivillere yönelik şiddeti kesin bir şekilde kınadığı vurgulandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan kararlarını desteklediğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yukarıdaki nedenler ve uluslararası hukuka, milletlerin eşitliğine, egemenliğe ve barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü onaylayarak Filistin Devleti'ni tanıdığı belirtildi.

Daha önce de İspanya, Slovenya ve İrlanda gibi üç Avrupa ülkesi Filistin Devleti'ni tanımıştı.