Bakıri: Siyonistlerin işlediği cinayetlerin bedelini ödemesi için tüm kapasiteler  kullanılmalı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Görüşmede Filistin direnişi ve halkını takdir eden Bakıri, İran’ın ikili ve çok yönlü alanlarda direnişi desteklemeye yönelik diplomatik çabalarını anlattı.

Bakıri, “Siyonistlerin işlediği saldırganlık ve cinayetlerin bedelini ödemesi için tüm kapasiteler kullanılmalı ve Direniş işgalcilere karşı silahlı direnişle sınırlı kalmamalıdır. Aksine, Filistin dışındaki yasal direniş, siyasi direniş ve kamu diplomasisi alanındaki direniş içerideki silahlı direnişle birlikte, Filistin halkının iradesini ve haklarını desteklemelidir” ifadelerinde bulundu.