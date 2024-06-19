Bakıri: Saha ve diplomasi birbirini desteklemeli

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında " Diplomatik aygıtın ana faaliyeti halkın taleplerini takip etmektir; bu nedenle Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetleri ciddi bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Bakırı basın toplantısında gelecek hafta, Asya İşbirliği Örgütü'nün toplantısının Tahran'da yapılacağını ve 32 üye ülkenin dışişleri bakanlarının bu toplantıya katılacağını bildirdi.

Gündemdeki konulara ilişkin konuşan ve bilgiler paylaşan Bakan Vekili "İran, taahhütleri çerçevesinde tüm denetimleri yerine getiriyor ve taahhütlerinde herhangi bir ihlal bulunmamaktadır. Nükleer anlaşmanın hükümlerine göre eğer karşı taraf taahhütlerini yerine getirmezse biz de bazı taahhütlerimizi yerine getirmeyebiliriz." dedi.

28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine de dikkat çeken Bakıri "Seçim rekabetlerinde dış politikanın sermayesinden harcamamalıyız. Bu milli bir sermayedir ve bazı kişilerin kendi çıkarlarına kullanmasına izin verilmemelidir. İç meseleleri dış politikaya taşımamalıyız. Ayetullah Reisi'nin hükümeti ve Emir Abdullahiyan'ın 1020 günlük faaliyeti sırasında, dış politikadaki kazanımlar belirgin ve somuttur. Komşularla ilişkilerde gerilimi azaltma veya komşuluk politikası stratejiktir ve devrim lideri tarafından onaylanmıştır. İran'ın BRICS ve Şanghay gibi örgütlerdeki pozisyonunun pekiştirilmesi ve uluslararası kapasitelerin kullanılması bu hükümetin başarıları arasındadır." ifadelerini kullandı.

Siyonist rejime karşı İran'ın operasyonuna da değinen Bakan Vekili "Haklarımızı kullanıp Siyonistleri cezalandırdığımızda, Amerika ve Siyonistler İran'a karşı hiçbir kapasiteyi kullanamadılar." açıklamasında bulundu.

Şehit Cumhurbaşkanı Reisi ve yol arkadaşı Şehit Emir Abdullahiyan'ın diplomaside ve sahada işbirliği performansına dikkat çeken Bakıri "Gerçek şu ki, saha olmadan diplomasi, sadece görüşlerin ifade edildiği bir platforma dönüşür. Şehit Reisi ve Emir Abdullahiyan hükümetinde bu diplomasi ve saha işbirliği yerleşmiştir. Şehit Reisi'nin cumhurbaşkanlığında geçen bin günden fazla süredeki hükümetin kazanımları herkes tarafından görülebilir ve umarız bu kazanımlar milli bir hazine olarak korunur." dedi.