Hizbullah Netanyahu'ya mesaj yolladı !

Lübnan'ın El-Ahbar gazetesi, Lübnan İslami Direnişi, Hüdhüd insansız hava aracı videosunu yayınlayarak, Siyonist yerleşimcilere "İsrail hükümeti ve siyasi ve askeri yetkililer, geniş çaplı bir çatışmadan sorumlu olacaklar ve bu rejim, Lübnan'a karşı herhangi bir kara veya hava saldırısı gerçekleştirmek isterse, en kötü senaryolara hazırlıklı olmalıdır." mesajını içerdiğini ifade etti.

Bu rapora göre, Hizbullah'ın bir diğer mesajı, "Binyamin Netanyahu"nun, 7 Ekim 2023'te aldığı utanç verici yenilgiden sonra Lübnan'a savaş açarak kendini kurtarabileceğini düşünüyorsa, direniş onun için idam ipini hazırladığıdır.

Direnişin Siyonistlere bir diğer mesajı ise, yetkililerinizin yaklaşık 100 bin kuzeyli yerleşimcinin sorununu çözmede başarısız olduktan sonra, Hizbullah tarafından belirlenen bölgelerde yaşayan yaklaşık 250 bin kişinin yerinden edilmesini yönetemeyecekleridir.

Lübnan medyası, işgal altındaki Filistin'in kuzey bölgelerinde 2 milyon 500 binden fazla Siyonistin yaşadığına dikkat çekerek, bunun Tel Aviv liderleri için bir zayıflık noktası ve Siyonist yerleşimciler için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti. Zira bu yerleşimciler, kuzey yerleşimlerinden gelen mültecileri organize etme konusundaki liderlerinin yetersizliğini daha önce açıkça görmüşlerdir.

El-Ahbar'a göre, direnişin düşman askeri ve istihbarat komutanlarına mesajı, geçmişten beri var olan hedeflerin güncellendiği ve bu hedeflerin özellikle savunma ve hava savunma sistemleri konusunda direniş tarafından net ve doğru bir şekilde belirlendiğidir. Direniş, bu hedefleri insansız hava araçları ve hassas güdümlü füzelerle vurmak için uygun silahlara sahip.

Bu medya ayrıca, direnişin bazı silahlarının henüz kullanılmadığını ve açıklanmadığını, diğerlerinin ise düşmanın bunlara karşı koymada başarısız olduğunu ve son haftalarda bu silahların etkinliğini kanıtladığını belirtti.

Direnişin insansız hava aracı istihbarat operasyonu, Siyonist rejimin siyasi liderlerine Gazze savaşından çıkış ve kurtuluş düşüncesinin Lübnan'a geniş çaplı bir saldırı ile geçersiz olduğunu ve Netanyahu'nun Lübnan'a saldırmanın Gazze'deki yenilgiden kurtulmasına yardımcı olacağını düşünmesi durumunda, direnişin onun için bir idam ipi hazırladığını bildirdi.

El-Ahbar'a göre, direnişin Siyonist rejim liderlerine, yerleşimcilere ve uluslararası destekçilerine mesajı, belirli ve net bir hedef bankasına sahip olduğu ve düşmanın en ufak bir hatası veya Lübnan'a geniş çaplı bir saldırı ya da sivil Lübnanlılara yönelik saldırıların genişlemesi durumunda, bu hedeflerin benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıya kalacağıdır.

Direniş ayrıca bu adımıyla, Lübnan halkına ve kendi destekçilerine de Siyonist düşmanla herhangi bir geniş çaplı savaşa hazır olduğunu ve gerektiğinde onlara acı verici darbeler vurma kapasitesine sahip olduğunu ilan etti.