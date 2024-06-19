Kolombiya Devlet Başkanı: Netanyahu 'uluslararası suçlu'

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X'teki hesabından işgal altındaki Kudüs'te geniş çaplı protestolar yapan Siyonist yerleşimcilerin fotoğrafını paylaşarak "İsrailliler cevap vermeye başladılar. 150 bin İsrailli, 'uluslararası suçlu' Netanyahu'nun görevden alınmasını talep eden gösterilere katıldı." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail parlamentosu önünde gerçekleşen geniş çaplı protestolar, erken seçimlerin yapılması ve Gazze Şeridi'ndeki direniş güçlerinin elindeki Siyonist esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile anlaşma yapılması çağrısında bulunuyor. Bu gösteriler, Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesinin Gazze'deki mevcut savaş yönetimini kınayan bir haftalık protestoların bir parçası.

Kolombiya Devlet Başkanı, sosyal medyada yayınladığı başka bir mesajda Siyonistlerden Gazze'deki çocukların katliamına göz yummamalarını ve işgalci rejimin Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak için gerekli adımları atmalarını istedi. Petro, "Bugün barış ve yaşam için hesap verme gerekliliği ön saflarda olanlar İsraillilerdir" dedi. "Çocukların soykırımını durdurmak için yapılması gerekeni yapın" diye ekledi.

Kolombiya Devlet Başkanı, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 37 binden fazla şehit veren İsrail'in saldırılarını defalarca kınadı. Petro daha önce, "Binlerce masum çocuk, kadın ve yaşlının başına bomba yağdırmak İsrail Başbakanını 'kahraman' yapmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'deki soykırım nedeniyle Mayıs ayında İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti ve Netanyahu ile ekibinin savaş suçları nedeniyle yargılanmasını talep etti.

Kolombiya, İsrail'e kömür satışını askıya alarak, İsrail'i boykot eden ilk Latin Amerika ülkesi oldu.