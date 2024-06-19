ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Biden yönetiminden İran petrolüne yaptırım talepleri

Jewish Insider web sitesi, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki iki ana partiden bir grup milletvekilinin, Biden yönetiminden, bu yılın başlarında kabul edilen ve İran'ın Çin'e petrol ihracatını hedef alan yaptırımları "hızla" uygulamasını isteyen bir mektup gönderdiğini bildirdi.

" İran Tankerlerinin Durdurulması Yasası" ve "İran ve Çin Enerji Yaptırımları" yasaları, Kongre'nin Ulusal Güvenlik Bütçesi ek yasasında yer aldı ve Nisan ayında hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerin desteğiyle yasalaştı. Biden yönetiminin İran politikasını eleştiren milletvekilleri, uzun süredir Beyaz Saray'ı mevcut İran yaptırımlarını tam olarak uygulamada gevşek davranmak ve yaptırımları delme girişimlerini takip etmekle suçluyor.

Bu mektubun hazırlanmasında New York Eyaleti Cumhuriyetçi Temsilcisi Mike Lawler, Florida Eyaleti Demokrat Temsilcisi Jared Moskowitz ve New Jersey Eyaleti Demokrat Temsilcisi Josh Gottheimer öncülük etti ve yaklaşık 40 Cumhuriyetçi Meclis üyesi mektubu imzaladı. Mektubu imzalayanlar, İran'ın petrol ihracatından elde ettiği gelirlerin, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısı, Kızıldeniz'deki Husilerin operasyonları ve Irak'taki İslami Direniş grubunun saldırısı ile Ürdün'de konuşlu üç Amerikalı askerin öldürülmesi de dahil olmak üzere, Tahran'ın vekil gruplarının saldırılarıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

İran Tankerlerinin Durdurulması Yasası'na göre, İran'ın ham petrol ve petrol ürünlerinin taşınması, transferi, finansal işlemleri ve işlenmesine "bilerek" katılan limanlar, gemiler ve rafineriler yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu yasağı ihlal eden gemiler, 2 yıl boyunca ABD limanlarına girişten men edilecek.

Bu yasa, Biden'ın petrol fiyatlarının artmasını önlemek için kullanabileceği 180 günlük muafiyetler içeriyor.

İran ve Çin Enerji Yaptırımları Yasası'na göre, İran petrolünü satın alan herhangi bir Çinli finans kurumu üzerinden yapılan işlemlere yönelik ikincil yaptırımlar genişletiliyor. Bu yaptırımlar yıllık değerlendirmelerle başlayacak ve 2029'a kadar sürecek.

Bu konuda da ABD Başkanı, dönemsel yaptırım muafiyetleri uygulayabilir.