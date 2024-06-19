Hüdhüd videosunun muhtemel üç hedefi nedir?

El-Meyadin haber ağı bugün "Hüdhüd videosunun olası üç hedefi nedir?" başlıklı analizinde, Lübnan İslami Direnişi'nin, işgal altındaki Filistin'deki İsrail merkezlerinden toplanan bilgileri gösteren sahneleri yayınlamasının ardından, bazı kaynakların El-Meyadin'e, Hüdhüd direniş İHA'sının sadece Hayfa askeri üssü üzerinde değil, aynı zamanda hassas merkezler üzerinde de uçtuğunu belirtti.

Bu kaynaklar, Hüdhüd'ün görüntülediği yerlerden birinin, Rafael silah şirketine bağlı askeri sanayi merkezi olduğunu ve buranın yüksek güvenlikli bir bölge olarak kabul edildiğini, İsrail'in talebi üzerine bu bölgeden fotoğraf yayınlamanın yasak olduğunu belirtti.

Kaynaklar, bu videonun askeri, sivil ve stratejik olmak üzere üç olası hedefi olduğunu eklerken askeri hedefler arasında askeri sanayi kompleksi ve Hayfa askeri üssü, sivil hedefler arasında El-Kiryot bölgesi ve stratejik hedefler arasında Hayfa limanı ve oradaki tesislerin yer aldığını bildirdi.

Bu üçlü hedeflerin, İsrail'in Lübnan ile herhangi bir karşılaşmada hedef alabileceği belirli hedef türlerine karşılık gelen bir denge sağladığını belirten kaynaklar, Hizbullah'ın İsrail'e karşı verdiği mesajın askeriye karşı askeriye, sivile karşı sivil ve stratejik hedefe karşı stratejik hedef olduğunu söyledi. Hayfa limanının özellikleri yanında görüntülenen füzenin kırmızı renkte olduğunu ve Hizbullah'ın bu hedefleri ciddi bir şekilde vurma niyetinde olduğunu gösterdiğini belirtirken füzenin özellikleri yanında çizilen füze, hassas bir füze olduğunu ve Hizbullah'ın iletmek istediği mesajın da bu olduğunu ifade etti.

Bu kaynaklar ayrıca, bu videonun ilk halka olduğunu ve sonraki halkaların direniş İHA'sının Lübnan'da ulaştığı bölgeleri temsil edeceğini belirtti. Videonun sonunda yer alan "(ve kuşlar kanatlarını açmışlardı)" ifadesinin, Hizbullah İHA'larının Filistin semalarında uçmaya devam edeceğine ve keşif görevlerini yerine getireceklerini ifade ettiğini bildirdi.

Bu kaynaklar ayrıca, bu İHA'nın sergilendiği tarihle ilgili olarak da, şekli ve imajı arabuluculuk olmasına rağmen, Amerika'nın İsrail misyonu çerçevesinde "Amos Hochstein"ın Lübnan'a yaptığı geziyle ilgili olduğunu duyurdu.