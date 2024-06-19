İran Büyükelçisi: Küçük silahların yasa dışı ticaretiyle mücadele için kapsamlı bir yaklaşım benimsenmelidir

Emir Said İrevani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, yerel saatle Salı günü Küçük ve Hafif Silahların Yasa Dışı Ticaretiyle Mücadele, Önleme ve Ortadan Kaldırma Eylem Programı'nın uygulanmasında kaydedilen ilerlemelerin gözden geçirilmesine yönelik dördüncü konferansta, konferansın başkanını tebrik ederek ve Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi'nin geçen yılki çabalarından dolayı teşekkür etti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konferanstan uzlaşıyla çıkacak bir belgeye ulaşma yolunda başkan ve ekibini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Küçük ve Hafif Silahların Yasa Dışı Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik BM Eylem Programı'nı ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde tam olarak uygulama taahhüdünü yeniden teyit ettiğini belirtti.

İrevani, yabancı destekli teröristlerin kurbanı olan ve küçük ve hafif silahların yasa dışı ticaretiyle bağlantılı organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı tehditleriyle sürekli karşı karşıya kalan İran'ın, bu programa büyük önem verdiğini ve İran'ın ilgili ulusal kurumlar arasında politika rehberliği sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak için gerekli yasalar ve mekanizmaları kurduğunu ve küçük ve hafif silahların yasa dışı ticareti ve ilgili konular, özellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, İran'ın küçük ve hafif silahların yasa dışı ticaretini önlemek, mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için bölgedeki birkaç ülkeyle ikili ve üçlü anlaşmalar yaptığını vurguladı.

İran'a uygulanan yasadışı kısıtlamaların yarattığı sorunlara da değinen İrevani, bu kısıtlamaların İran'ın küçük ve hafif silahların yasa dışı ticaretiyle mücadele için gerekli teknik ve teknolojik yardımlara erişimini sınırladığını belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, küçük ve hafif silahların yasa dışı ticaretiyle mücadele için arz ve talep boyutlarına değinen kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini yinelerken büyük üretici ülkelerin silah üretimini azaltmaları ve küçük ve hafif silahların arzının sadece devletlere veya yetkili kuruluşlara sınırlı olmasını sağlamaları gerektiğini ekledi.

İran heyetinin, bu gözden geçirme konferansının başarılı sonuçlara ulaşması için başkanlık ve tüm heyetlerle yapıcı iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, İran'ın Yemen krizinin siyasi çözümlerle çözülmesini her zaman desteklediğini de vurguladı.