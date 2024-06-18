Çin Milli Savunma Üniversitesi heyeti İran Ordusu Dafus Üniversitesi'ni ziyaret etti

Çin Halk Ordusu Milli Savunma Üniversitesi'nin bu üniversitenin askeri yönetim fakültesi Başkanı Tümgeneral Wu Fengming liderliğindeki üst düzey heyeti, Salı günü Dafus Üniversitesi'nin bilimsel, eğitimsel ve araştırma kapasitesini tanımak amacıyla ziyaret etti.

Dafus Üniversitesi Başkan ve Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Velivend Zamani, İran ile Çin arasında uzun süredir devam eden dostluğa değinerek, "İran İslam Devrimi'nden sonra ve sekiz yıllık kutsal savunma döneminde ve özellikle son yıllardaki dostluk seviyesi son derece önemlidır. İkili ilişkileri savunma ve askeri alanda da daha da geliştirme eğilimindeyiz." dedi

Tuğgeneral Velivend Zamani, Harp Üniversitesi'nin geçmişine işaret ederek, "Dafus, 90 yılı aşkın geçmişi olan ülkemizin en eski üniversitesidir ve öğrencilere taktik, harekât ve strateji eğitimi veriyoruz. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde üç düzeyde eğitim alan üniversite mezunları, İran İslam Cumhuriyeti'nin ordu ve silahlı kuvvetlerinde orta ve üst kademelerde istihdam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çin Ulusal Savunma Üniversitesi heyeti Başkanı Tümgeneral Wu Fengming de İran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke arasında savunma ve askeri alanda eğitim ve araştırma etkileşimlerini memnuniyetle karşılıyoruz ve bu ilişkileri genişletmeye hazırız" dedi.

Çinli komutan, "İran'da bulunmak, Dafus Üniversitesi'ni ziyaret etmek bizim için ayrı bir önem taşıyor ve bu ziyaret mutlaka iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok etkili olacaktır." diye konuştu.