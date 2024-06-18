Lapid: Netanyahu'nun kabinesini devirebiliriz

Siyonist Rejim'in eski başbakanı Yair Lapid, Siyonist rejimin kabinesini bir kez daha hedef alarak, "Netanyahu'nun kabinesi çılgın ve beceriksiztir. İç çatışmalara bulaşmış ve güneyi (Gazze Şeridi'ndeki savaş cephesi) ve kuzeyi (Hizbullah'la savaş cephesi) umursamıyor." dedi.

Lapid, "Netanyahu'nun kabinesi devrilmelidir ve bunun mümkün olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yair Lapid, "Benny Gantz'ın İsrail savaş kabinesinden istifa ettiği andan itibaren Netanyahu'nun kabinesini devirme imkanımız var ve onu devirmek için birlikte çalışacağız." diye konuştu.