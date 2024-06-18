18 Haz 2024 15:05
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News ID: 85512853
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Lapid: Netanyahu'nun kabinesini devirebiliriz

18 Haz 2024 15:05
News ID: 85512853
Lapid: Netanyahu'nun kabinesini devirebiliriz

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin kabinesinin muhalefet kanadının başında bulunan eski Başbakan Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'yu zayıf ve çılgın olarak nitelendirerek muhalefetin bu kabineyi devirebilecek imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Siyonist Rejim'in eski başbakanı Yair Lapid, Siyonist rejimin kabinesini bir kez daha hedef alarak, "Netanyahu'nun kabinesi çılgın ve beceriksiztir. İç çatışmalara bulaşmış ve güneyi (Gazze Şeridi'ndeki savaş cephesi) ve kuzeyi (Hizbullah'la savaş cephesi) umursamıyor." dedi.

Lapid, "Netanyahu'nun kabinesi devrilmelidir ve bunun mümkün olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yair Lapid, "Benny Gantz'ın İsrail savaş kabinesinden istifa ettiği andan itibaren Netanyahu'nun kabinesini devirme imkanımız var ve onu devirmek için birlikte çalışacağız." diye konuştu.

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