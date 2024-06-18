8663 Siyonist asker rehabilitasyon merkezlerine nakledildi

Siyonist Rejim (Parlamento) Knesset'en yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinde Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana 8663 Siyonist askerin fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon merkezine nakledildiğini duyuruldu.

Açıklamaya göre, en sık görülen yaralanma türleri yüzde 42 ile el ve ayak yaralanmalarıdır. Hadise sonrası zihinsel reaksiyon ve şok yüzde 21, iç yaralanmalar yüzde 9, omurilik yaralanmaları yüzde 7, kulak yaralanmaları yüzde 8 ve göz yaralanmaları yüzde 2 oranındadır.

Bu açıklamada yaraların türü ve diğer yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.

Knesset'in raporuna göre rehabilitasyon bölümüne giden yaralı Siyonistlerin yüzde 35'i ruhsal sorunlar yaşıyor.