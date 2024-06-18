İran’da yeraltı görüntüleme cihazı tasarlandı

İran’da bilgi tabanlı bir şirket yerli imkanlarla bir yeraltı görüntüleme cihazı tasarlamayı başardı. Bu teknoloji; su ve kanalizasyon, telekomünikasyon, belediyeler ve kültürel miras gibi kurumların yeraltını görüntüleme ihtiyacını giderme kabiliyetine sahip.

Söz konusu bilgi tabanlı şirketinin genel müdürü Muhammed Taki Esfidani yaptığı açıklamada, “Bu cihaz; su, kanalizasyon ve gazla ilgili yetkisiz dalları, yer altı tünellerini, eski kanalları, tanımlanamayan tahrip edilmiş rögarların yanı sıra yeraltında gömülü şehirleri ve eski ve antik nesneleri tespit etmek için kullanılabilir” dedi.

Esfidani, “Su ve kanalizasyon, gaz şirketi, belediyeler ve tabii ki kültürel miras kurumları bu teknolojinin ana kullanıcıları olabilir çünkü bu teknoloji kullanıcıya yer altından bir radyografi cihazı gibi görüntü sunabilmektedir” ifadesini kullandı.