Hamas: İsrail ordusunun Refah geçiş noktasındaki yolcu salonlarını ve diğer tesisleri yıkması savaş suçudur

Hamas, bu canice eylemin ve vahşi davranışın, İsrail rejimi ordusunun Gazze Şeridi'ndeki mazlum Filistin halkına karşı devam eden soykırım savaşının bir parçası olduğunu belirterek, İsrail rejiminin bu davranışının, mazlum Filistin halkının acılarını ve sıkıntılarını artırma isteğinden başka hiçbir gerekçesi olmadığını ve geniş bir uluslararası kınama ile sivil tesisleri tahrip eden işgalci rejim liderlerinin hesap vermesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Hamas açıklamada, İsrail rejiminin bu suçun sonuçlarına katlanacağını, çünkü bu suçun Filistinlilerin dış dünya ile bağlantısının kesilmesine ve binlerce hasta ve yaralının tedavi hizmeti almak için yurt dışına seyahat etme imkanından mahrum kalmasına neden olduğunu belirtti.

Hamas, bu konuda Refah geçiş noktasının açılması, Filistinlilerin seyahatlerinin kolaylaştırılması ve açlık savaşına maruz kalan Gazze Şeridi'ne acil gıda ve yardım malzemelerinin girişinin sağlanması için etkili uluslararası bir eylem gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Devlet Bilgilendirme Ofisi, bugün sabah saatlerinde İsrail rejiminin Refah geçiş noktasındaki yolcu salonlarını yıktığını duyurdu ve bazı medya organları bu salonların ateşe verildiğini bildirdi.

Filistinli Şihab Haber Ajansı, Gazze'deki Devlet Bilgilendirme Ofisi'ne dayanarak Gazze'deki savaşın taktiksel olarak durdurulduğuna dair yayılan haberlerin İsrail rejimi tarafından yayılan yalanlar olduğunu belirtti. Bu devlet bilgilendirme ofisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumun gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle çok kötü olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Devlet Bilgilendirme Ofisi, İsrail rejiminin Refah geçiş noktasındaki yolcu salonlarını yıkmasını, Gazze Şeridi'ndeki halkına karşı işlediği suçların bir parçası olarak nitelendirdi.