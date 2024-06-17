17 Haz 2024 18:14
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News ID: 85511985
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Gazze'de şehit sayısı 37 bin 347'ye yükseldi

17 Haz 2024 18:14
News ID: 85511985
Gazze'de şehit sayısı 37 bin 347'ye yükseldi

Tahran, İRNA- Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde Siyonist rejimin bu bölgede gerçekleştirdiği saldırılarda 83 Filistinlinin şehit olduğunu ve yaralandığını duyurdu.

 El-Yevm'de yer alan habere göre,  Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin son 24 saat içinde Gazze'nin farklı bölgelerinde iki yeni saldırı gerçekleştirerek 10 kişinin şehit olmasına ve 73 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Bakanlık, bu yeni rakamlarla birlikte, 7 Ekim'den (15 Mehr) bu yana Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olanların sayısının 37 bin 347'ye yükseldiğini belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca bu saldırılarda yaralananların son sayısını 85 bin 372 olarak açıkladı.

Bakanlık, bazı şehitlerin cesetlerinin enkaz altında kaldığını ve bazıların da yolların kenarında bırakıldığını, sürekli devam eden Siyonist saldırılar nedeniyle yardım kuruluşlarının bu cesetleri taşıyamadığını ekledi.

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