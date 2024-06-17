Gazze'de şehit sayısı 37 bin 347'ye yükseldi

El-Yevm'de yer alan habere göre, Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin son 24 saat içinde Gazze'nin farklı bölgelerinde iki yeni saldırı gerçekleştirerek 10 kişinin şehit olmasına ve 73 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Bakanlık, bu yeni rakamlarla birlikte, 7 Ekim'den (15 Mehr) bu yana Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olanların sayısının 37 bin 347'ye yükseldiğini belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca bu saldırılarda yaralananların son sayısını 85 bin 372 olarak açıkladı.

Bakanlık, bazı şehitlerin cesetlerinin enkaz altında kaldığını ve bazıların da yolların kenarında bırakıldığını, sürekli devam eden Siyonist saldırılar nedeniyle yardım kuruluşlarının bu cesetleri taşıyamadığını ekledi.