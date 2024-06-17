Siyonist rejim askeri Gazze'den döndükten sonra intihar etti

İsrail'in "Hadashot Bazman" haber sitesi, 21 yaşındaki bir İsrail (rejim) askerinin Gazze savaşından döndükten iki gün sonra Or Yehuda bölgesindeki Iris Caddesi'nde kendini vurarak intihar ettiğini yazdı.

Daha önce, bu yılın 20 Haziran'ında, İsrail radyosu, bir İsrail (rejim) askerinin Gazze Şeridi'ne askeri hizmet için geri dönmesi gerektiği emrini aldıktan sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Ayrıca, 19 Haziran'da İsrail medyası, Eliran Mazrahi adlı bir İsrail askerinin Gazze Şeridi'nden döndükten sonra şiddetli depresyon nedeniyle intihar ettiğini bildirmişti.

Geçtiğimiz Mart ortasında da İsrail ordusu, 1973'ten bu yana görülmemiş bir şekilde askerlerin en büyük zihinsel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Bu sorunların, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana başladığı belirtildi.

İsrail'in "Yedioth Ahronoth" gazetesi de 1 Haziran'da, İsrail (rejim) ordusu subaylarının askeri hizmetten kaçtığını ve aralarındaki intihar vakalarının korkunç bir şekilde arttığını yazdı. Gazeteye göre, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanlığı İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılan bir anketin verileri, subayların askeri hizmete devam etme isteğinde endişe verici bir azalma olduğunu gösterdi. İsmi belirtilmeyen kıdemli bir İsrail subayı, bu durumun nedenlerinden birinin orduya zorlanan zorlu görevler olduğunu ve yenilgi gerçeğinin askerleri ordudan uzaklaştırıp rahatsız ettiğini belirtti.

İsrail'in "Haaretz" gazetesi de bu ayın başında İsrail ordusundaki intihar konusunu ele aldı ve 7 Ekim'den bu yana 10 İsrail subayı ve askerinin intihar ettiğini belirtti. Gazete, uzmanların, Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail ordusundaki askerlerin psikolojik düzeyine olağandışı etkileri olduğunu doğruladığını yazdı.

Daha önce İsrail kaynakları, Gazze Şeridi'ne karşı savaşın başlangıcından bu yana 9 bin İsrail askerinin psikoterapi hizmeti aldığını ve bunların dörtte birinin tekrar savaşa dönmediğini bildirmiş ve geçen Şubat ayında, Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra binlerce İsrail polisinin erken emeklilik ve istifa eğiliminde olduğunu rapor etmişti.

Bir süre önce, İsrail'in Kan ağı da, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen kara savaşında 2 binden fazla askerin ruhsal ve psikolojik sorunlar nedeniyle psikiyatriste başvurmak zorunda kaldığını itiraf etti. Bu ağa göre, bu askerler Gazze Şeridi'ndeki savaşın zorlukları nedeniyle yaralı ve travma geçirmiş olarak sınıflandırıldı ve psikiyatristler tarafından tedavi ediliyor.