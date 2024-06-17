Oxfam: Masum Filistinli çocuklar İngiliz silahlarıyla öldürülüyor

Oxfam'ın icra direktörü, İngiliz hükümetinin İsrail'e silah satışını askıya alma taleplerini reddetmesinin ardından The Guardian'a yaptığı açıklamada, Londra'nın İsrail'e silah satışı ile Gazze'ye insani yardım sağlama eylemlerinin akıl ve ahlak açısından uyumsuz olduğunu söyledi.

Nisan ayında Oxfam'ın icra direktörü olarak atanan ve kısa süre önce iş seyahati için işgal altındaki Batı Şeria'dan dönen Begum, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması gerektiğini vurguladı. Begum, Londra'nın aynı anda Gazze'ye insani yardım gönderip bu bölgeye barış getirme arzularından bahsederken, bombalarını da İsrail'e sağlayamayacağını belirtti.

Begum, İngiliz hükümetinin İsrail'e silah satışının İngiliz silah şirketleri tarafından ticari bir faaliyet olduğu ve yasanın ticareti engellemediği bahanesine değinerek, "Eğer binlerce masum çocuğu ve ebeveynlerini öldürmek için kullanılan silahları bilinçli olarak satıyorsanız, neden bu işe devam ediyorsunuz?" dedi.

İsrail hükümet yetkililerinin engellemeleri nedeniyle son seyahatinde Gazze'ye giremeyen Begum, Gazze'den çıkmayı başaran Filistinli meslektaşlarından bu bölgedeki insani krizin ilk elden raporlarını dinledikten sonra şoke olduğunu ifade etti.

Begum, İsrail'in 1982'de Lübnan'a saldırısının ardından İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin bu rejime silah satışını askıya aldığını hatırlatarak, İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher'ın Lübnan Savaşı sırasında İsrail'e silah ihracatını durdurduğunu ve eski ABD başkanı Ronald Reagan'ın da Temmuz 1982'de Tel Aviv'e gönderilen misket bombası sevkiyatlarını askıya aldığını belirtti.

Oxfam İcra Direktörü, Reagan'ın İsrail bombardımanı sırasında parçalanan Filistinli çocukların görüntülerinden öylesine şoke olduğunu, eski İsrail Başbakanı Menachem Begin'e bu durumun devam etmesi halinde Washington-Tel Aviv ilişkilerinin tamamen tehlikeye gireceği konusunda uyardığını ve bu uyarının ardından İsrail yetkililerinin aynı gün tam bir ateşkes emri verdiğini söyledi. Dolayısıyla, Tel Aviv'e silah satışının askıya alınmasının bir geçmişi ve etkili sonuçları olduğuna dikkat çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu şu anda 37 binden fazla Filistinlinin öldüğüne, Gazze'deki çocukların bombalandığına, yetersiz beslenmeden muzdarip olduğuna ve olası bir kıtlıkla karşı karşıya bulunduğuna, ancak İngiliz hükümetinin hâlâ İsrail ordusunu sınırlayamadığına işaret ederek "İnsaniyetin içimizde gerilediği görünüyor." dedi.

Begum ayrıca, Güney Yarımküre ülkelerinin Gazze konusunda ne yapılması gerektiği konusunda nispeten birleşmiş olduğunu, ancak Batılı liderlerin şu anda ahlaki olarak doğru olanın ne olduğunu bilmediklerini vurguladı.