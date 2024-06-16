Bakıri'den İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, mesajlarında Kurban Bayramı'nı, İslam ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve İslam ülkelerinin ortak hedefleri gerçekleştirme, adaleti ve dünya barışını gerçekleştirme yolundaki sorumluluğunu hatırlatmak için değerli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Bakıri'nin tebrik mesajında, "Kurban Bayramı tüm İslam ülkeleri için kutlu bir gün olurken işgal altındaki Filistin topraklarındaki Müslüman halklar sekiz ayı aşkın bir süredir uluslararası toplumun sessizliği ve Batılı ülkelerin destekleri sayesinde Siyonist rejimin zulmünün, adaletsizliğinin ve saldırılarının kurbanı oluyorlar. Gazze halkı evlerin ve camilerin Siyonist rejim tarafından yıkıldığı bir durumda bayram namazını kılıyor ve bu bölgenin sakinleri bu yıl her an kendilerinin şehadetini veya İsmaililerinin (çocuklarının) kurban edilmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Bakıri'nin mesajının devamında, "Çocuk katili ve apartheid rejimin suçlarına karşı mazlum Filistin halkının eşsiz duruşu, tarihi ve güçlü sabrı artık Filistin meselesini insanlığın en önemli krizine dönüştürmüştür. Dünyanın tüm Müslüman ülkelerinin ve özgürlükçü halklarının, bu ırkçı rejimin suçlarını kapsamlı bir şekilde kınayarak, Filistin halkının yanında durması ve bu katliama ve soykırıma son vermesi gerekiyor" denildi.

Bakıri tebrik mesajının sonunda, Müslüman milletler için dünya barışı gölgesinde sağlık, başarı, refah ve mutluluk diledi.